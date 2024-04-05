«Отправятся в гости к Спанч Бобу»: Выяснилось, как ВС РФ будут топить корабли ВСУ

Российские войска вошли в пригород Часова Яра, об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. В то же время, по сообщениям Минобороны РФ, за минувшую ночь системы ПВО сбили 53 вражеских беспилотника над территориями российских регионов.