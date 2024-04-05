«Отправятся в гости к Спанч Бобу»: Выяснилось, как ВС РФ будут топить корабли ВСУ

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Боевые корабли Черноморского флота вооружают FPV-дронами ВС РФ нового поколения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что дрон оснащён осколочной боевой частью, которую можно подорвать удалённо от цели. По информации источника, для уничтожения катера противника необходима лишь одна дистанционная мина.
Как сообщают создатели чудо-«птичек», оператору дрона необходимо подлететь к вражеской позиции и нажать кнопку, после чего мощный взрыв полностью уничтожит необходимую цель.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Как сообщают создатели чудо-«птичек», оператору дрона необходимо подлететь к вражеской позиции и нажать кнопку, после чего мощный взрыв полностью уничтожит необходимую цель.
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Екатерина Коршунова