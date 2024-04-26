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Mash: Российские военные могут быть подопытными в американских биолабораториях на Украине

26 апреля 2024, 17:52
Фото: iStock.com/SeventyFour

Фото: iStock.com/SeventyFour

Четверо российских военных могут находиться в биолаборатории США в украинском поселке Десятины в качестве подопытных.
Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на их сослуживцев, которые были освобождены из плена.

Возраст находящихся в биолабораториях россиян может составлять от 20 до 40 лет.



Как сообщалось ранее, «пациенты» в таких лабораториях могут подвергаются воздействию психотропных препаратов для изучения их воздействия на организм человека.

Эти исследования проводятся на базе больницы в Ивано-Франковской области. Компания Accu Reference Medical Lab (ARML), сеть частных американских исследовательских лабораторий, может быть причастно к исследованиям. В 2023 году одна из ее лабораторий была открыта в больнице планового лечения и реабилитации в поселке Делятин на Украине.

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В Германии рассказали, что происходит с ВСУ к западу от Авдеевки
Welt: ВСУ терпят крах и теряют позиции к северо-западу от Авдеевки
26 апреля 2024, 18:01

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Части Вооружённых сил Украины теряют позиции и по сути терпят крах к северо-западу от Авдеевки. Об этом заявил немецкий журналист Кристоф Ваннер.
В репортаже для телеканала Welt он отметил, что, хотя и нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, но на некоторых участках линия фронта очень шаткая и это нельзя не признать. Немецкий репортёр отметил, что к северо-западу от Авдеевки российская армия неуклонно продвигается вперёд и ВСУ находятся под постоянным колоссальным давлением.

Говоря о ситуации в Очеретино, Ваннер назвал её катастрофической для украинских войск. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что ВСУ бежали из Очеретино, а российские военные заняли населённый пункт и водрузили в его центре триколор. Украинская сторона до сих пор не подтвердила информацию об оставлении Очеретино.

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#всу
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Маме погибшего на СВО не выплатили миллионы «гробовых»
Мать погибшего на военной операции не получила деньги из-за отца в ВСУ
26 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Мать российского бойца, погибшего в ходе СВО, не может получить часть посмертных выплат на сына. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.

Российский военный погиб в октябре 2022 года. Однако мать смогла добиться лишь половины положенных «гробовых» выплат от государства. В ДНР эту ситуацию объяснили так, что вторая часть денег полагается отцу погибшего военного, но мужчина участвует в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Этот факт в расчет не берется, заявила она.

«Самое главное — соблюсти букву закона», — сказала женщина.

Депутат Госдумы Максим Иванов с этим делом планирует обратиться в генпрокуратуру.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#депутат
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На Украине сообщили о возвращении 140 тел военнослужащих ВСУ
26 апреля 2024, 17:06

Фото: istockphoto/rarrarorro

На Украине заявили о возвращении 140 тел бойцов ВСУ. Об этом сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными Украины.

В республику были возвращены 112 тел военнослужащих, которые воевали на донецком направлении, 5 — на сумском, 20 — на луганском направлении, 2 — на запорожском, 1 — на херсонском направлении. Российская сторона об обмене телами не сообщала.

Ранее Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих 12 апреля. РФ вернула тела 23 военных. Украинская сторона, в свою очередь, вернула 99 тел бойцов ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
#украина
#сво
#всу
#рф
#тела
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Генсек НАТО призвал союзников быстрее начать поставки оружия Украине
Столтенберг призвал союзников быстрее перейти к реальным поставкам оружия Киеву
26 апреля 2024, 17:01

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил необходимость ускорения процесса перехода от обещаний поддержки Украины к реальным поставкам вооружений.
Он отметил, что многие страны-члены альянса обновили свои обещания о помощи Украине и подчеркнул важность того, чтобы эти обязательства были реализованы как можно скорее, передает РИА Новости.

Кроме того, генсек НАТО призвал другие страны-члены альянса следовать примеру Германии, которая обещала поставить Украине батарею Пэтриот.

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#нато
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В Польше раскрыли, что хотят уничтожить русские
Польский генерал Скшипчак: российские военные уничтожат все аэродромы на Украине
26 апреля 2024, 16:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ВС РФ поставили задачей уничтожить все аэродромы на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что русские обладают преимуществом в воздухе. По его словам, ВС РФ сильно ослабили противовоздушную оборону ВСУ. Генерал заявил, что у украинцев нет своих воздушных сил, которые способны противостоять российским ВКС. Русские собираются уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут подарены ей, негде было базироваться, а после целью российских сил будет город Харьков и создание буферной зоны, заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#Харьков
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Депутат назвал число тел бойцов СВО, которые удалось вернуть в Россию
Россия вернула тела 36 бойцов, участвовавших в спецоперации
26 апреля 2024, 16:38

Фото: istockphoto/Diy1

Россия вернула тела 36-ти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
Со своей стороны, Киев сообщил о возвращении 140 тел погибших солдат ВСУ. В ходе предыдущего обмена, который состоялся 12 апреля, в Россию были перевезены останки 23 бойцов, погибших в ходе СВО. Украине были переданы тела 99 военнослужащих, большая часть которых участвовала в боях под Донецком.

Ранее Саралиев прокомментировал идею обмена военнопленных по формуле «все на всех». По его мнению, такой обмен был бы неравноценным, так как в российском плену находится гораздо большее количество солдат, чем российских — в украинском. Парламентарий предложил обменять всех российских военнопленных на такое же количество украинских солдат, находящихся в российском плену.

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#всу
#киев
#солдат
#тела
#плен
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На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России
Меркурис: Запад впал в панику после взятия РФ Авдеевки и коллапса обороны ВСУ
26 апреля 2024, 16:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

На Западе возникла тревога из-за российского наступления в Донбассе. Об этом 26 апреля сообщил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
Он отметил, что после потери Авдеевки началась паника из-за разрушения надежд на стабилизацию фронта со стороны Вооруженных сил Украины.

Меркурис отметил, что украинцы создали новую линию обороны, однако она быстро начала разрушаться. Прорыв российских вооруженных сил укреплений, расположенных к западу от Авдеевки, стал полной неожиданностью для ВСУ, которые рассчитывали на долгосрочную эффективность фортификаций.

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Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области
Подполье: удар зафиксирован в Черниговской области, где скапливались ВСУ
26 апреля 2024, 16:05

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Черниговской области у границы с Россией зафиксирован удар. Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар нанесен туда, где скапливались ВСУ в ожидании возможного вторжения из Чернигова, передает РИА Новости.
«Взрывы были зафиксированы возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, проявляя особую дерзость, начали собирать силы и средства в надежде на вторжение из Чернигова», - заявил Лебедев.
Он также отметил, что удары были нанесены в различных населенных пунктах Черниговской области, таких как Заречье, Гремяч и Семеновский район.

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#взрывы
#всу
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«Подставил и меня, и себя»: В Госдуме рассказали о скрывшемся участнике спецоперации
26 апреля 2024, 15:52

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

В Думе рассказали об «исключительно неприятной» ситуации с участником спецоперации.
Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал в своём Telegram-канале о военнослужащем из зоны проведения СВО, который не вернулся из отпуска.

По словам парламентария, к нему обратились односельчане военнослужащего, которые попросили предоставить солдату отпуск. Иванов согласился помочь и боец вернулся домой. Однако в расположение он больше не приходил.

Иванов подчеркнул, что военнослужащий подставил не только командование и однополчан, но и себя. Он попросил родственников больше не тревожить его с подобными просьбами.

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#депутат
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