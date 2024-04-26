Mash: Российские военные могут быть подопытными в американских биолабораториях на Украине

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Четверо российских военных могут находиться в биолаборатории США в украинском поселке Десятины в качестве подопытных.
Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на их сослуживцев, которые были освобождены из плена.
Возраст находящихся в биолабораториях россиян может составлять от 20 до 40 лет.
Как сообщалось ранее, «пациенты» в таких лабораториях могут подвергаются воздействию психотропных препаратов для изучения их воздействия на организм человека.
Эти исследования проводятся на базе больницы в Ивано-Франковской области. Компания Accu Reference Medical Lab (ARML), сеть частных американских исследовательских лабораторий, может быть причастно к исследованиям. В 2023 году одна из ее лабораторий была открыта в больнице планового лечения и реабилитации в поселке Делятин на Украине.
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Возраст находящихся в биолабораториях россиян может составлять от 20 до 40 лет.
Как сообщалось ранее, «пациенты» в таких лабораториях могут подвергаются воздействию психотропных препаратов для изучения их воздействия на организм человека.
Эти исследования проводятся на базе больницы в Ивано-Франковской области. Компания Accu Reference Medical Lab (ARML), сеть частных американских исследовательских лабораторий, может быть причастно к исследованиям. В 2023 году одна из ее лабораторий была открыта в больнице планового лечения и реабилитации в поселке Делятин на Украине.
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Артем Кузьмин