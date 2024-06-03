Машина с тремя россиянами подорвалась рядом с украинской границей

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В Курской области произошел инцидент, когда автомобиль с семьей подорвался на неизвестном устройстве, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, взрыв произошел утром 2 июня на трассе, соединяющей село Козино, расположенное возле российско-украинской границы, и поселок Крупец.
Сообщается, что в автомобиле Chevrolet Lanos находились трое, включая 15-летнего подростка. Машина наехала на мину, лежавшую на дороге. Все пассажиры получили ожоги и рваные раны, и были госпитализированы.
Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в районе села Крупец. В результате инцидента пострадали трое местных жителей, которые были доставлены в районную больницу.
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Сообщается, что в автомобиле Chevrolet Lanos находились трое, включая 15-летнего подростка. Машина наехала на мину, лежавшую на дороге. Все пассажиры получили ожоги и рваные раны, и были госпитализированы.
Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в районе села Крупец. В результате инцидента пострадали трое местных жителей, которые были доставлены в районную больницу.
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Артем Кузьмин