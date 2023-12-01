Медик украинской армии Анастасия Муцей заявила, что военнослужащие ВСУ зачастую проявляют в ходе боёв непрофессионализм. Об этом пишет ТСН.
«Были три деда (пожилые украинцы, мобилизованные в ВСУ — ред.), которых я вела на позиции. Думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают. Я сняла оружие с предохранителя. Сказала: «Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше». И он встал и пошел», — цитирует издание слова собеседницы.
Женщина подчеркнула, что на передовой регулярно оказываются мобилизованные украинские военнослужащие, которые не знают, как обращаться с оружием.
«Я вообще не знаю, как люди могут идти на боевые и не знать, как пользоваться пулеметами, гранатами, как их вкручивать. Один вообще на гранате подорвался сам, когда вкручивал», — рассказала Муцей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян