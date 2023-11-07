Мэр Кулёмзин: При обстреле Донецка ВСУ пострадали не менее шести человек

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По предварительным данным, как минимум шесть человек получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра Донецка. В Ворошиловском районе произошло прямое попадание в здание Управления труда, где обрушились перекрытия.
Очевидцы рассказывали, что обстрел не прекращался в течение долгого времени. Противник пытался не дать прийти на помощь заблокированным под завалами людям. Спасательные работы на объекте продолжаются, о новых погибших пока информации не поступало.
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