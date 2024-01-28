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Military TV: системы ПВО ВСУ не могут перехватить ни одной ракеты X-22

28 января 2024, 19:43
Фото: istockphoto/zooz

Фото: istockphoto/zooz

Системы противовоздушной обороны (ПВО), которые Запад поставил Украине, не смогли перехватить ни одной ракеты X-22.
О неуловимой российской ракете сообщил YouTube-канал Military TV.

«Несмотря на то, что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22», — сказано в сообщении.

Модель ракеты, которую модернизировали в 2016 году, набирает скорость в 4,6 Маха и может двигаться по неожиданной траектории, что добавляет сложности противнику.

Ранее сообщалось, что российские военные применили против ВСУ советскую противолодочную установку, переделанную под уничтожение наземных целей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из артиллеристов добровольческого штурмового корпуса «Север-V» группировки войск «Юг».

Он рассказал, что корабельная установка РБУ-6000 рассчитана на работу под водой, на довольно большой глубине. Российским военным удалось модифицировать её для использования в боях на земле. Так, в корабельный бомбомёт были добавлены взрывчатые вещества и поражающие элементы.

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В Белгородской области ВСУ атаковали экскаватор дроном-камикадзе
28 января 2024, 18:54

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на окраине села Колотиловка Краснояружского района ВСУ совершили атаку на экскаватор дроном-камикадзе.
Во время взрыва пострадал рабочий. Медики диагностировали открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги.

Ранее сообщалось, что в небе над белгородской область система противовоздушной обороны сбила два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом заявили в Минобороны России.

«Около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», - рассказали в ведомстве.Таким образом, в небе над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда.
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#всу
#белгород
#украина
#сво
#россия
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Бойцы ВС РФ используют модифицированный корабельный бомбомёт против ВСУ
28 января 2024, 18:26

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные применили против ВСУ советскую противолодочную установку, переделанную под уничтожение наземных целей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из артиллеристов добровольческого штурмового корпуса «Север-V» группировки войск «Юг».
Он рассказал, что корабельная установка РБУ-6000 рассчитана на работу под водой, на довольно большой глубине. Российским военным удалось модифицировать её для использования в боях на земле. Так, в корабельный бомбомёт были добавлены взрывчатые вещества и поражающие элементы.

По его словам, такая установка выглядит мощно и устрашающе, наводя ужас на украинскую армию.

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#вс рф
#всу
#спецоперация
#оружие
#военные
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В Британии оценили ежедневные потери ВСУ
ВСУ каждый день теряет примерно 1200 бойцов
28 января 2024, 18:15

Фото: iStock/zabelin

ВСУ теряют примерно 1200 бойцов ежедневно.
Такие цифры на своем Youtube-канале приводит британский военный аналитик Александр Меркурис. По его информации, российская армия применяет тактику активной обороны, благодаря ей ВСУ несут большие потери. Армия Украины теряет ежедневно 1000 человек.

Российские вооруженные силы улучшили свои позиции по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, Меркурис отметил, что в течение двух месяцев Россия будет наращивать арсенал вооружений, который Украине не удастся достичь даже при поддержке США.

Ранее директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин ответил на вопрос журналиста о дальнейшей судьбе Украины. Видео ответа в воскресенье, 28 января, в Telegram-канале разместил журналист Павел Зарубин.

Глава СВР считает, что государство и режим, который им правит, ожидает печальная судьба. Нарышкин считает, что «россияне, в философском смысле этого слова, на полпути не остановятся».

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Директор СВР Нарышкин спрогнозировал будущее Украины
28 января 2024, 17:09

Фото: istockphoto/undefined undefined

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин ответил на вопрос журналиста о дальнейшей судьбе Украины.
Видео ответа в воскресенье, 28 января, в Telegram-канале разместил журналист Павел Зарубин.

Глава СВР считает, что государство и режим, который им правит, ожидает печальная судьба. Нарышкин считает, что «россияне, в философском смысле этого слова, на полпути не остановятся».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины хотят использовать британские ракеты, чтобы атаковать цели на территориях в глубине России.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа телеканалу Sky News.

«Если бы Украина имела определенные виды дальнобойного оружия, которые можно было бы применять в более глубоких слоях территории противника, конечно, противник вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя», — говорит Алексей Неижпапа.
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Неижпапа: ВСУ хотят бить ракетами по целям, которые находятся в глубине России
28 января 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины хотят использовать британские ракеты, чтобы атаковать цели на территориях в глубине России.
Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа телеканалу Sky News.

«Если бы Украина имела определенные виды дальнобойного оружия, которые можно было бы применять в более глубоких слоях территории противника, конечно, противник вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя», — говорит Алексей Неижпапа.
С его слов, ситуация на поле боя для украинской стороны была бы куда лучше, если дали возможности для атаки по российским объектам инфраструктуры. Для таких целей предлагают использовать британские ракеты Storm Shadow или ATACMS из США.

Ранее сообщалось, что российская армия имеет превосходство над ВСУ. Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Мы видим, что русские удерживают инициативу в своих руках в этом конфликте», — заметил Ваннер.
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В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
28 января 2024, 14:45

Фото: istockphoto/Naypong

Попытку ВСУ провести террористическую атаку беспилотником пресекли в воскресенье, 28 января, в Брянской области.
Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Сообщается, что БПЛА самолетного типа ликвидировали российские силы ПВО над территорией Унечского района.

Никто в результате происшествия не пострадал. Осколки беспилотника во время падения повредили штукатурку жилого дома.
На место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Крыму удалось задержать всех диверсантов, которые совершиили теракты на полуострове. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телерадиокомпании «Вести-Крым».

«Задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — сказал Сергей Аксенов.
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#беспилотник
#бпла
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MWM: США не отправляют самолеты A-10 Украине, боясь их уничтожения
28 января 2024, 13:55

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

США не отправляют штурмовики A-10 Thunderbolt II на Украину, опасаясь потерять репутацию из-за их уничтожения в боях с российскими военными.
Об этом пишет журнал Military Watch. По данным журналистов, американский военный самолет не показывал выдающихся результатов в войне в Ираке. Самолеты несколько раз сбивали иракские ПВО малой дальности, Теперь Вашингтон не хочет повторения такого сценария на Украине.

«США стремятся избежать ущерба репутации своего вооружения, тщательно контролируя его развертывание. Немецкие танки Leopard2 и британские Challenger2 понесли тяжелые потери на Украине, поэтому американские танки M1 Abrams были не только поставлены гораздо позже, но и отведены достаточно далеко от линии фронта», — сообщают обозреватели.
По их данным, США по этой же причине не соглашались долгое время разрешать поставку F-16 на Украину.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-

A-10 Thunderbolt — штурмовик американского производства. Предназначен для борьбы с бронетехникой противника и уничтожения других видов наземных целей. Серийное производство завершилось в 1984 году. Всего было изготовлено 715 самолетов.

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Welt: российские военные завладели инициативой почти на всех участках фронта
28 января 2024, 12:04

Фото: istockphoto/zabelin

Российская армия имеет превосходство над ВСУ.
Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Мы видим, что русские удерживают инициативу в своих руках в этом конфликте», — заметил Ваннер.
По его словам, российским военным удаётся добиваться впечатляющих результатов на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Запад» три раза ударили по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, информируют в Минобороны.

«Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 км», —сообщили в ведомстве.
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#сво
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В Крыму задержаны все диверсанты, совершившие теракты
28 января 2024, 10:56

Фото: istockphoto/irene_rebrova

В Крыму удалось задержать всех диверсантов, которые совершиили теракты на полуострове.
Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телерадиокомпании «Вести-Крым».

«Задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — сказал Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, в Крыму диверсантов ждёт только строгое наказание.

В республике за последние 2 года было совершено несколько диверсией на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Также задержаны участники диверсионных групп, которые действовали по заданию спецслужб Украины и планировали физическое устранение руководителей республики.

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#всу
#крым
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