Милонов объяснил, почему Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского «Миротворца»**
Милонов: Земфира* и Хаматова попали в «Миротворец» из-за сумасшествия создателей
Певица-иноагент Земфира* и артистка Чулпан Хаматова оказались в базе украинского «Миротворца»** на фоне сумасшествия создателей сайта. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.
«Это ресурс, который ведут несколько сумасшедших украинцев. И это не является частью какой-то государственной программы. Поэтому гордиться или опасаться попаданием в «Миротворец» не стоит, это полная глупость», — прокомментировал парламентарий.Милонов добавил, что «любая болезнь прогрессирует» без соответствующего лечения, и не важно, психиатрическая она или душевная.
В базу украинского ресурса «Миротворец»** попадают российские деятели культуры. В частности, в ней находится стилист Сергей Зверев, 14-летняя актриса Екатерина Темнова и другие.
*Признана иноагентом в РФ
**Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация