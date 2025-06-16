Милонов объяснил, почему Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского «Миротворца»**

16 июня 2025, 11:44

Милонов: Земфира* и Хаматова попали в «Миротворец» из-за сумасшествия создателей

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Певица-иноагент Земфира* и артистка Чулпан Хаматова оказались в базе украинского «Миротворца»** на фоне сумасшествия создателей сайта. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.







«Это ресурс, который ведут несколько сумасшедших украинцев. И это не является частью какой-то государственной программы. Поэтому гордиться или опасаться попаданием в «Миротворец» не стоит, это полная глупость», — прокомментировал парламентарий.

