Минобороны: Экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» готовятся к боям в зоне СВО

Фото: istockphoto/SergeyVButorin
Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» Центрального военного округа проходят боевую подготовку на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
В министерстве обороны добавили, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» за несколько минут производит привязку к местности и наводит башенное орудие на цель для стрельбы по навесной траектории на расстоянии до десяти километров. Современное прицельное оборудование боевой машины позволяет почти мгновенно находить цели и поражать их.
Читайте также:
В Хельсинки заявили о регулярно несущих цветы к сожженному танку Т-72 россиянах
Российский танкист рассказал об угоне трофейной западной техники у ВСУ
Танк Северного флота уничтожил опорный пункт ВСУ на артёмовском направлении СВО
Александр Бойцов