Минобороны показало кадры работы боевого робота «Отряда самоубийц»

Бойцы 255-го полка так называемого «Отряда самоубийц» создали роботизированную машину-тележку для разведки, доставки грузов и эвакуации. Кадры вывоза российских военных на радиоуправляемой машине по Кураховской трассе разместило Минобороны.
На видео – транспортная платформа, собранная бойцами ремонтно-восстановительного подразделения. Указывается, что она способна преодолевать до 12 км с полезной нагрузкой около 150 кг и со скоростью до 20 км/ч. При этом робот остаётся практически незаметным за счёт компактных размеров.
Ранее сообщалось, что учёные Санкт-Петербургского политехнического университета разработали первый в России беспилотный робот-шнекоход для поисково-спасательных и разведывательных операций. Он может ходить по воде, земле и болоту.
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Лора Луганская