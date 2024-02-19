Минобороны РФ обвинило ВСУ в применении ядовитых химикатов

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции применяли против российских военнослужащих ядовитые химикаты. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Проведённая экспертиза выявила в применённом украинцами химикате наличие ядовитого соединения антрахинон, обладающего сильным токсичным действием. Его попадание в организм может привести к слепоте, нарушению функций печени и почек. Отмечается, что антрахинон запрещён в странах Евросоюза из-за его сильного канцерогенного действия.
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