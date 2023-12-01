МО: Российские мотострелки уничтожили иностранных наёмников под Угледаром

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Российские мотострелки из группы «Восток» уничтожили несколько вражеских иностранных наёмников под Угледаром, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Мотострелки одного из соединений группировки войск «Восток» в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южнодонецком направлении специальной военной операции», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Отмечается, что отаку подразделений ВСУ российски силы отбивали на протяжении суток. При этом, в развернувшейся схватке перевес сил был явно на стороне украинцев.
Читайте также:
Российских летчиков начнут массово учить применению умных бомб в зоне СВО
AC: Конгресс США может не одобрить помощь Украине даже в начале 2024 года
Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино в Запорожской области
Евгения Парфентьева