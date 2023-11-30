МО: Силы ПВО в Белгородской области ликвидировали украинский БПЛА

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Силы ПВО в Белгородской области сбили украинский БПЛА, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В министерстве обороны добавили, что вражеский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными системами противовоздушной обороны.
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