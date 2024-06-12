На границе с Румынией нашли тело тридцать пятого украинского уклониста

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Тело тридцать пятого украинского уклониста найдено в реке Тиса на границе с Румынией. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины.
Труп мужчины был обнаружен во время патрулирования сотрудниками погранслужбы. Примечательно, что в Европе реку Тиса, через которую украинцы призывного возраста пытаются сбежать, прозвали «река смерти».
Ранее сообщалось, что украинские пограничники нашли тело очередного уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Ранее сообщалось, что украинские пограничники нашли тело очередного уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Екатерина Коршунова