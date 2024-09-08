На пляж Черного моря в Сочи выбросило морскую мину

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В Сочи на побережье Черного моря выбросило морскую мину. Видео с пляжа, на котором туристы по неизвестным причинам пытались вытащить боеприпас на берег, выложил телеграм-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видно, как несколько молодых людей в плавках и купальниках пытаются выкатить с мелководья большую противокорабельную мину.
«Военный обозреватель» отмечает, что попавший на видео снаряд — одна из дрейфующих в Черном море украинских мин.
Ранее сообщалось, что Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у берегов Турции. Подозрительный предмет обнаружили в шестидесяти метрах от берега на глубине пяти метров, выходы на пляжи вблизи города Эрегли были закрыты.
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«Военный обозреватель» отмечает, что попавший на видео снаряд — одна из дрейфующих в Черном море украинских мин.
Ранее сообщалось, что Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у берегов Турции. Подозрительный предмет обнаружили в шестидесяти метрах от берега на глубине пяти метров, выходы на пляжи вблизи города Эрегли были закрыты.
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Данил Пономарев