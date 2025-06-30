На СВО применяют ПВО с боевым лазером, выжигающим дроны

30 июня 2025, 11:15

Фото: медиасток.рф

На СВО начали применять новую систему ПВО с боевым лазером, способную выжигать камеры вражеских дронов, нейтрализуя их еще на подлете. По данным Mash, система может уничтожать ударные БПЛА на расстоянии 2-3 км, разведывательные — до 6 км. Лазер выжигает матрицы камер, делая управление дроном невозможным.





Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что российская установка мощностью 35 кВт превосходит американский аналог. Развертывание системы дорогостоящее, но эксплуатация обходится дешевле за счет отсутствия необходимости в ракетах. К минусам относятся зависимость от погодных условий (туман, дождь, снег) и ограниченность зоны поражения прямой видимостью.



Российский отряд спецназа «Кочевники» продемонстрировал уничтожение вражеского БПЛА с помощью лазерной системы за несколько секунд.



