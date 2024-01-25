На Украине признали, что не готовы разместить западные F-16

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Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что западные партнеры готовы передать Киеву истребители F-16, однако для их приема и боевого применения еще не все готово. Об этом Игнат сообщил в эфире телеканала «Рада».
Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что отправленные на Украину истребители F-16 станут политическим шагом с нулевым военным эффектом. По мнению Риттера, у РФ плотная и сложная сеть систем противовоздушной обороны, которая не позволит истребителям США чувствовать себя свободно.
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Екатерина Коршунова