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Госпогранслужба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые на надувных кругах намеревались по реке Тиса сбежать за границу. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчины заплатили местному жителю от 7 до 8 тысяч долларов за незаконное сопровождение до границы. Уклонисты также получили от своего помощника надувные круги и направились к Тисе, где их и встретил пограничный наряд.
Преступников и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления административных протоколов.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ прозвали «рекой смерти» Волчью в Харьковской области. Украинские войска на постоянной основе совершают безуспешные попытки перебросить через эту реку резервы.
Напомним, в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти.
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Преступников и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления административных протоколов.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ прозвали «рекой смерти» Волчью в Харьковской области. Украинские войска на постоянной основе совершают безуспешные попытки перебросить через эту реку резервы.
Напомним, в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти.
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Екатерина Коршунова