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Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник.
По его словам, украинское командование использует карателей для удержания мобилизованных и бойцов теробороны на позициях. В подтверждение своих слов он передал агентству видео, снятое разведывательным БПЛА.
Видеозапись подтверждает открытие огня по своим товарищам, покинувшим опорный пункт ВСУ. Солдату, решившему бежать дальше в тыл, продолжали стрелять в спину. Завершается ролик взрывом позиции заградотряда из-за попадания дрона-камикадзе.
Факты использования киевским режимом заградотрядов отмечаются регулярно. В частности, губернатор Харьковской области Владимир Сальдо в октябре 2023 года рассказывал, что подобный отряд возле сел Ивановка и Новотягинка открыл огонь по украинским солдатам, отказавшимся форсировать Днепр.
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Видеозапись подтверждает открытие огня по своим товарищам, покинувшим опорный пункт ВСУ. Солдату, решившему бежать дальше в тыл, продолжали стрелять в спину. Завершается ролик взрывом позиции заградотряда из-за попадания дрона-камикадзе.
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Артем Путинцев