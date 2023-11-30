На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ

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На юге Украины из-за ночных взрывов была повреждена теплоэлектроцентраль. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в телеграм -канале.
«Ночью артиллерийскими обстрелами была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе. Есть разрушение зданий и оборудования. », — сообщает компания.Отмечается, что теплоснабжение потребителей не останавливалось.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт ВСУ на линии боевого соприкосновения на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак