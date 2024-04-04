Наркотики и обезболивающие для животных: с какими препаратами РДК* шёл атаковать Белгород

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Стало известно, что находится в аптечке медика РДК*, уничтоженного вместе со всей группой недалеко от границы с Белгородской областью. Об этом сообщает RT.
Сообщается, что помимо большого количества антибиотиков и обезболивающих, в аптечке украинских медиков были найдены психоактивные и наркотические препараты — атропин и кетамин. Примечательно, что эти препараты также используются при обезболивании у животных.
По данным RT, атропин зачастую применяется для понижения чувствительности к боли, а кетамин в условиях военной обстановки подавляет депрессию, отбивает чувство страха и является мощным обезболивающим. Отмечается, что все лекарства изготовлены в Польше в 2023 и 2024 годах.
Ранее сообщалось, что на Украине военнослужащие, кроме воды и сухого пайка, начали получать в рационе новый экспериментальный наркотик ибогаин.
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*Признан террористической организацией и запрещен в РФ
По данным RT, атропин зачастую применяется для понижения чувствительности к боли, а кетамин в условиях военной обстановки подавляет депрессию, отбивает чувство страха и является мощным обезболивающим. Отмечается, что все лекарства изготовлены в Польше в 2023 и 2024 годах.
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*Признан террористической организацией и запрещен в РФ
Екатерина Коршунова