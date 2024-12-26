Названный Кадыровым заказчиком расправы сенатор захотел построить центр для бойцов СВО

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Сенатор Сулейман Керимов, названный главой Чечни Рамзаном Кадыровым заказчиком расправы над ним, захотел построить реабилитационный центр для бойцов СВО в Дагестане. Об этом говорится в Telegram-канале администрации главы региона.
Работу над созданием центра планируют начать в 2025 году. По словам главы республики Сергея Меликова, соответствующая инициатива поддержана федеральным фондом «Защитники Отечества».
Уточняется, что Керимов и его помощники еще не давали комментариев по данному вопросу. Меликов также поручил региональному Минимуществу представить несколько вариантов земельных участков для будущего учреждения.
Напомним, в октябре текущего года после инцидента со стрельбой в центре Москвы Рамзан Кадыров рассказал о попытке заказать на него покушение. По его словам, расправу над ним пытались учинить депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор Керимов.
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Уточняется, что Керимов и его помощники еще не давали комментариев по данному вопросу. Меликов также поручил региональному Минимуществу представить несколько вариантов земельных участков для будущего учреждения.
Напомним, в октябре текущего года после инцидента со стрельбой в центре Москвы Рамзан Кадыров рассказал о попытке заказать на него покушение. По его словам, расправу над ним пытались учинить депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор Керимов.
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Екатерина Коршунова