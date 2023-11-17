«Не надо делать трагедию»: Генерал ВСУ высказался о потерях новых городов

Фото: istock / Tomas Ragina
Украинские власти не должны делать трагедию из каждой потери нового города из-за наступления вооруженных сил РФ. Такое заявление сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Не нужно делать из этого трагедию. Не нужно вестись на обвинения определенных наших политиков. Необходимо правильно сфокусироваться и сказать: "Уважаемые, если мы хотим выстоять как независимое государство, давайте заниматься подготовкой государства», — заявил Кривонос.Генерал в отставке также подчеркнул, что сегодня ситуация на определенных участках фронта остается для армии Украины достаточно сложной, так как ВС России продолжают наращивать свою военную мощь и атаковать ВСУ под Марьинкой и Купянском.
Читайте также:
БПЛА ВСУ сбросил взрывное устройство в белгородском поселке Новая Таволжанка
Зеленский заявил о создании первого украинского флота морских дронов
На Украине раскрыли число военных, которые находятся в российском плену
Алина Юрчак