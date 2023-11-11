Немцы столкнулись с пикантной проблемой после начала СВО на Украине

Фото:istockphoto/Pheelings Media
В Германии количество людей, которые стали реже принимать душ, значительно увеличилось после начала российской спецоперации на Украине, сообщает немецкое издание Berliner Morgenpost.
По информации газеты, половина населения Германии уже установила в своих домах системы экономии воды и энергии, а еще 19 процентов планируют сделать это в будущем.
Читайте также:
Эксперты объяснили, чем полезен холодный душ после тренировки
Дерматолог Стивенсон рассказала, как часто нужно принимать душ
Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана
Артем Кузьмин