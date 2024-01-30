Новейший российский дрон-конвертоплан «Ловкий» готовится к испытаниям

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Уже в феврале текущего года завершатся испытания тестового образца дрона-конвертоплана «Ловкий», после чего он будет представлен в Минобороны России. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика новейшего беспилотника «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман. Его слова передает РИА Новости.
«Мы провели показательные полёты модели для Минобороны РФ. Сейчас военное ведомство ждёт от нас полноценный испытательный образец для тестовых полётов. К началу февраля мы планируем завершить испытания новой версии БПЛА, в ходе которых мы должны будем сами для себя подтвердить характеристики нашего беспилотника», - пояснил Герман.
Он добавил, что после этого будут проведены тестовые полеты уже для Минобороны. По его словам, оборонное ведомство само проявило заинтересованность в новом беспилотнике после его представления на форуме «Армия-2023». Однако там пожелали, чтобы дрон не летал по сигналу GPS и каких-либо других спутниковых систем.
При этом БПЛА «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70% меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше. Он может преодолеть расстояние порядка 50 км. Передвигается со скоростью 160 км/ч, однако умеет разгоняться и до 200 км/ч.
Ранее сообщалось, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех коптеров, находящихся на сегодняшний день в зоне СВО.
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