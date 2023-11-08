Новое правительство Словакии отказалось от поставки боеприпасов Украине

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Новый кабинет министров Словакии заблокировал предложенную предыдущим правительством отправку военной помощи на Украину, следует из правительственного документа.
Об отсрочке рассмотрения предложения в конце октября заявила президент Словакии Зузана Чапутова. Она заявила, что окончательное решение должно принять новое правительство. На выборах одержала победу крупная партия Smer, главой которой стал Роберт Фицо. Новый премьер-министр и счёл необходимым не допустить поставку новой партии вооружения на Украину.
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Анастасия Чинкова