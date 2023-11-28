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Киевски власти, во главе с президентом Владимиром Зеленским, скрывают правду о реальных потерях в рядах ВСУ, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны», - прокомментировал ситуацию Соскин.
При этом, по словам эксперта, западные союзники Киева прекрасно знают реальное количество потерь в рядах Вооруженных сил Украины. Однако, от общественности эта информация тщательно скрывается.
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Евгения Парфентьева