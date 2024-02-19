Освобождение Авдеевки и продвижение в Работино: последние новости СВО

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Российские войска продвинулись на 1 км в направлении Работино и установили контроль над коксохимическим заводом в Авдеевке. Какую технику ВСУ удалось уничтожить на Донецком направлении, и где противник усиливает оборону, читайте в материале «Радио 1».
Авдеевское направление
ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке — на здание предприятия водружены российские флаги, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Под полный контроль завод взяла группировка войск «Центр».
«Также наши войска после взятия Авдеевки, успешно зашли в н.п. Ласточкино. Ведутся бои», - Лисицын.
Запорожское направление
ВС РФ атакуют Новопокровку и Вербовое, на северо-западе последнего населенного пункта заняты три лесопосадки. В направлении Работино российские бойцы продвинулись на один километр.
Одновременно ВС РФ наносят удары по позициям в Каменском и Щербаках, где ВСУ сконцентрировали личный состав и станции контрбатарейной борьбы. В районе Пятихаток и Щербаков противник активно минирует местность.
Ситуацию на Запорожском направлении прокомментировал военный блогер Алексей Живов.
«Запорожское направление вошло в активную фазу. Пока ничего говорить не буду лишнего, чтобы не спугнуть Артемиду. Одно могу сказать точно: на Запорожье собраны самые боеспособные дивизии, опытные воины и самые вменяемые старшие офицеры. Бог в помощь, парни! Скоро прибуду с помощью», – Живов.
Купянское направление
ВС РФ атаковали две механические бригады ВСУ: поражение нанесено 14-му и 66-му подразделению. В контрбатарейной борьбе поражены различные артиллерийские установки. Потери ВСУ составили более 30 человек. Кроме того, уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и танк.
Об укреплении фортификационный сооружений ВСУ на этом участке фронта сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале.
«Украинские военнослужащие заняты созданием оборонительных рубежей по хребту от Очеретино до Уманского, земляные работы также ведутся в направлении на Карловку», - Коц.
Донецкое направление
Российские войска поразили зенитный ракетный комплекс ВСУ «Стрела – 10» на Донецком направлении. В результате атаки российским бойцам также удалось продвинуться в районе населенного пункта Урожайное.
Потери противника составили два танка, две БМП и три автомобиля.
ВСУ работают артиллерией по местам дислокации российских войск в Марьинке и Донецке.
Херсонское направление
В районе Крынок на Херсонском направлении ВСУ произвели частичную ротацию личного состава и перебросили несколько отделений десанта на плацдарм на левобережье.
ВС РФ выбивают противника с берега Днепра артиллерией и дронами.
Потери противника составили два танка, две БМП и три автомобиля.
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