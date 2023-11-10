Песков назвал российских военкоров героями

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал военных корреспондентов героями, которые рискуют жизнью не только в зоне спецоперации, но и дома. Так он прокомментировал ситуацию, которая произошла с семьей военкора Александра Коца.
«Наши военкоры действительно герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам с вами, но и всему миру о том, что там происходит, но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях», - отметил Песков.
Он привел в пример ситуацию, которая на днях произошла с семьей военкора Александра Коца.
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Элина Позднякова