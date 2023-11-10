Пленный боец ВСУ рассказал о большом количестве бывших заключенных в своем подразделении

Фото: istock / Prostock-Studio
Пленный боец Вооруженных сил Украины Виталий Гурин рассказал, что в его подразделении 80% солдат являлись бывшими заключенными. Гурин и сам ранее был судим за кражу видеомагнитофона из квартиры. Об этом сообщают «Известия».
«Когда меня призвали в армию, 80 процентов было бывших заключенных с моего призыва, с нашей роты», — рассказал боец.Он также отметил, что российские военнослужащие оказали ему медицинскую помощь после того, как в него влетел дрон с камерой. Он повредил ногу и лежал в блиндаже, пока не пришли солдаты ВС РФ и призвали сдаваться. Его сослуживцы добровольно сдались.
«Я жил нормально без НАТО, работал на шахте нормально. Получал зарплату. У меня дети, жена. Я не коммерсант. Мне, простому работяге, в НАТО совершенно не надо», — заключил боец.Читайте также:
Российский боец: ВСУ фосфором уничтожают кинбурнский заповедник
Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны
Алина Юрчак