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Запад должен подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к тому, чтобы начать переговоры с Россией.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
Политик выразил желание ликвидировать антироссийские санкции и начать диалог с Россией. По словам политика, в эфире французского телевидения всё чаще и чаще звучат мнения о том, что пора прекратить помогать Украине.
Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий, пишет РИА Новости.
Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.
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«Давайте остановим эту бойню, перестанем призывать украинцев в армию против их воли, давайте заставим Зеленского пойти на переговоры», — предлагает Филиппо.
Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий, пишет РИА Новости.
Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.
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Мария Фирсова