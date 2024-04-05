Полиция разбирается в ситуации с выброшенной в Шебекино помощью для бойцов СВО

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В Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, которая предназначена для бойцов спецоперации. Об этом сообщает ГТРК «Белгород».
Дворник обнаружил несколько мусорных контейнеров, заполненных коробками. Он сразу же сообщил о своей находке волонтерам.
Уточняется, что в мусорных баках были найдены лекарства, предметы личной гигиены, продукты и одежда для солдат. Россияне сняли все на видео, которое сейчас изучают сотрудники правоохранительных органов.
По данным источника, инцидент крайне возмутил население поселка, поскольку многие местные жители сами изготавливают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Примечательно, что выброшенными оказались иконы и письма и для военных.
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Уточняется, что в мусорных баках были найдены лекарства, предметы личной гигиены, продукты и одежда для солдат. Россияне сняли все на видео, которое сейчас изучают сотрудники правоохранительных органов.
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Екатерина Коршунова