Польша не будет отправлять военных на Украину даже в учебных миссиях

Фото: iStock/Kamila Kozioł
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет отправлять на Украину своих военных даже в учебных миссиях. Об этом он сообщил в эфире польского радио.
По словам главы польского Минобороны, он осведомлен, что некоторые государства хотели поехать на Украину с учебной миссией. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша подготовила более двадцати тысяч военных.
Он заключил, что подготовка продолжается на должном уровне.
Ранее начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Шилль отметил готовность французских солдат при любом развитии международной ситуации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Польше сделали заявление об отправке войск на Украину
В Кремле отреагировали на данные об отправке Францией солдат на Украину
В Польше заявили об отправке военных НАТО на Украину
Он заключил, что подготовка продолжается на должном уровне.
Ранее начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Шилль отметил готовность французских солдат при любом развитии международной ситуации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Польше сделали заявление об отправке войск на Украину
В Кремле отреагировали на данные об отправке Францией солдат на Украину
В Польше заявили об отправке военных НАТО на Украину
Екатерина Коршунова