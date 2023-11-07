Польский генерал отреагировал на признание Залужного

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Польский генерал в отставке Томаш Древняк заявил, что Украина поставила нереализуемые цели и не сможет вернуть Крым, о чем говорит недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом Древняк сообщил в интервью Wirtualna Polska.
Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва.
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