Фото: Viacheslav_Chernobrovin
Один из членов кабинета министров Польши рассказал, что в марте 2022 года во время своей поездки на Украину столкнулся с британским спецназом. Об этом написало британское издание Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича.
По информации издания, министр передвигался по так называемой «серой зоне» между Киевом и Житомиром. Во время одного из таких рейдов, пройдя украинский блокпост, чиновник встретил военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) вместе с вооружённым британским спецназом.
«Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами», — сказал министр, ни имя, ни пост которого не разглашаются.
Многие иностранные наемники охотно приезжают на Украину, так как это полезная строчка в их резюме. Однако, увидев, во что ввязываются, они быстро собирают вещи и уезжают, понимая, что шансов остаться в живых в таких ожесточенных боях у них крайне немного. Об этом ранее сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Костюка.
По словам украинского военного, когда иностранцы едут на Украину, они просто не представляют, что их ждет. Они ожидают легких перестрелок с противником из комфортабельных и надежных укрытий. Солдаты удачи привыкли воевать в тепличных условиях, а здесь на них обрушивается шквал артиллерийского огня, удары мощных «Солнцепеков» и постоянные атаки беспилотников.
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«Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами», — сказал министр, ни имя, ни пост которого не разглашаются.
По словам украинского военного, когда иностранцы едут на Украину, они просто не представляют, что их ждет. Они ожидают легких перестрелок с противником из комфортабельных и надежных укрытий. Солдаты удачи привыкли воевать в тепличных условиях, а здесь на них обрушивается шквал артиллерийского огня, удары мощных «Солнцепеков» и постоянные атаки беспилотников.
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Артем Путинцев