Последние новости СВО: где ВС РФ перехватили инициативу, какие позиции заняли ВСУ

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Российским военнослужащим удалось расширить зону контроля на нескольких участках фронта. ВСУ перешли в наступление на Луганском направлении, но успеха не имели. О фронтовой сводке и о том, где идут самые активные боевые действия, расскажет редакция «Радио 1».
Донецкое направление
На Донецком направлении фронта ВС РФ продвинулись к Новомихайловке, заняв новые позиции, об этом сообщает портал «WarGonzo». Российским бойцом удалось взять противника в полукольцо. Также ВСУ оказались под огневым контролем ВС РФ у Невельского, Первомайского и со стороны Опытного.
Военный блогер, волонтер, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов рассказал о выпущенных ВСУ снарядов по Донецку.
«На трассе Дебальцево-Донецк вечером отлично видно выходы градов противника <…> После серии обстрелов в воздух поднялось более десятка бомберов, которые на закате отработали передний край где-то в районе Авдеевки. Потом, когда все ФАБы (фугасная свободнопадающая авиационная бомба – прим.ред) улетели и стемнело, примерно из того места куда стреляли, ушло пол пакета града в нашу сторону. Типа «мы еще живы», — сообщил Живов.О жертвах среди мирного населения в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале. Противник ударил по густонаселённому Калининскому району Донецка, в результате чего три человека погибли, еще трое получили ранения. Повреждения также получили объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
Запорожское направление
На Запорожском направлении встречные бои идут западнее села Работино, у Новопрокоповки и Вербового. Стороны обмениваются взаимными артобстрелами, пытаясь перехватить инициативу. ВСУ продолжают применять кассетные боеприпасы и наращивают активность дронов.
Бахмутское направление
ВС РФ перешли в атаку на высотах северо-западнее Клещеевки, у Ивановского и в районе Богдановки. Продвижения не зафиксировано, линия боевого соприкосновения не изменилась.
Луганское направление
Российские военнослужащие продвинулись к населенному пункту Терны на Луганском направлении. Для ВСУ утрата контроля над селом чревата сложностями с логистикой на левом берегу реки Жеребец. Противник перешел к атаке в районе Табаевки. Места дислокации ВСУ под огневым контролем ВС РФ в Белогоровке, Торском, Невском, Степной Новосёловке и Петропавловке.
Херсонское направление
Активные бои на Херсонском направлении продолжаются в районе Крынок. ВСУ держат малые группы пехоты на открытых позициях в районе Днепра, которые невозможно замаскировать из-за отсутствия растительности. По местам дислокации ВСУ российские военные ведут огонь с использованием дронов.
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