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Последние новости СВО: где ВС РФ перехватили инициативу, какие позиции заняли ВСУ

30 января 2024, 10:24
Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Российским военнослужащим удалось расширить зону контроля на нескольких участках фронта. ВСУ перешли в наступление на Луганском направлении, но успеха не имели. О фронтовой сводке и о том, где идут самые активные боевые действия, расскажет редакция «Радио 1».

Донецкое направление


На Донецком направлении фронта ВС РФ продвинулись к Новомихайловке, заняв новые позиции, об этом сообщает портал «WarGonzo». Российским бойцом удалось взять противника в полукольцо. Также ВСУ оказались под огневым контролем ВС РФ у Невельского, Первомайского и со стороны Опытного.


Украинская группировка контратаковала на юго-восточных окраинах Авдеевки, но без продвижения. Под ударами ВС РФ позиции врага в городе Красногоровка, Георгиевке, Победе. Противник ведет огонь по российским бойцам в Марьинке, Донецке и Ясиноватой.
Военный блогер, волонтер, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов рассказал о выпущенных ВСУ снарядов по Донецку.

«На трассе Дебальцево-Донецк вечером отлично видно выходы градов противника <…> После серии обстрелов в воздух поднялось более десятка бомберов, которые на закате отработали передний край где-то в районе Авдеевки. Потом, когда все ФАБы (фугасная свободнопадающая авиационная бомба – прим.ред) улетели и стемнело, примерно из того места куда стреляли, ушло пол пакета града в нашу сторону. Типа «мы еще живы», — сообщил Живов.
О жертвах среди мирного населения в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале. Противник ударил по густонаселённому Калининскому району Донецка, в результате чего три человека погибли, еще трое получили ранения. Повреждения также получили объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.


Запорожское направление


На Запорожском направлении встречные бои идут западнее села Работино, у Новопрокоповки и Вербового. Стороны обмениваются взаимными артобстрелами, пытаясь перехватить инициативу. ВСУ продолжают применять кассетные боеприпасы и наращивают активность дронов.


Бахмутское направление


ВС РФ перешли в атаку на высотах северо-западнее Клещеевки, у Ивановского и в районе Богдановки. Продвижения не зафиксировано, линия боевого соприкосновения не изменилась.

Луганское направление


Российские военнослужащие продвинулись к населенному пункту Терны на Луганском направлении. Для ВСУ утрата контроля над селом чревата сложностями с логистикой на левом берегу реки Жеребец. Противник перешел к атаке в районе Табаевки. Места дислокации ВСУ под огневым контролем ВС РФ в Белогоровке, Торском, Невском, Степной Новосёловке и Петропавловке.

Херсонское направление


Активные бои на Херсонском направлении продолжаются в районе Крынок. ВСУ держат малые группы пехоты на открытых позициях в районе Днепра, которые невозможно замаскировать из-за отсутствия растительности. По местам дислокации ВСУ российские военные ведут огонь с использованием дронов.

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#всу
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#минобороны рф
#россия
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Новейший российский дрон-конвертоплан «Ловкий» готовится к испытаниям
«Хардберри-РусФактор»: дрон-конвертоплан «Ловкий» готовится к испытаниям
30 января 2024, 10:39

Фото: iStock/yucelyilmaz

Уже в феврале текущего года завершатся испытания тестового образца дрона-конвертоплана «Ловкий», после чего он будет представлен в Минобороны России. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика новейшего беспилотника «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман. Его слова передает РИА Новости.
«Мы провели показательные полёты модели для Минобороны РФ. Сейчас военное ведомство ждёт от нас полноценный испытательный образец для тестовых полётов. К началу февраля мы планируем завершить испытания новой версии БПЛА, в ходе которых мы должны будем сами для себя подтвердить характеристики нашего беспилотника», - пояснил Герман.

Он добавил, что после этого будут проведены тестовые полеты уже для Минобороны. По его словам, оборонное ведомство само проявило заинтересованность в новом беспилотнике после его представления на форуме «Армия-2023». Однако там пожелали, чтобы дрон не летал по сигналу GPS и каких-либо других спутниковых систем.

Сейчас идет работа для «Ловкого», чтобы он мог при полете ориентироваться на загруженные в него карты, не используя спутниковый сигнал. Это позволит ему избегать РЭБ противника. Данную программу также хотят устанавливать и на другие БПЛА.

При этом БПЛА «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70% меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше. Он может преодолеть расстояние порядка 50 км. Передвигается со скоростью 160 км/ч, однако умеет разгоняться и до 200 км/ч.

Ранее сообщалось, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех коптеров, находящихся на сегодняшний день в зоне СВО.

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МО РФ: Российские средства ПВО за ночь уничтожили 21 БПЛА над пятью регионами
30 января 2024, 08:21

Фото: istockphoto/rancho_runner

Минувшей ночью киевский режим предпринял попытки атак на российские регионы при помощи 21-го беспилотного летательного аппарата. Все они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. По сообщению российского оборонного ведомства, дроны самолётного типа были уничтожены над территорией Крыма (11 БПЛА), а также над Белгородской (5 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областями. Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Калужской и Тульской областями.

Не сумев добиться каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории РФ.

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#режим
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В Брянской области уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз: над Трубчевским районом Брянской области уничтожен БПЛА
30 января 2024, 00:42

Фото: iStock/sommersby

Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата самолетного типа над территорией Трубчевского района в Брянской области. Он подчеркнул, что не было пострадавших и разрушений.
«Еще одна атака киевского режима была успешно предотвращена силами ПВО министерства обороны РФ. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте инцидента. Выражаем благодарность нашим защитникам за успешное противодействие», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник вечером средства ПВО сбили украинский беспилотник над Жуковским районом региона, при этом также не было пострадавших.

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Гагин: После отставки Залужного на Украине может произойти военный переворот
29 января 2024, 21:46

Фото: iStock/JARAMA

После отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Украине может произойти военный переворот, об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью для «РИА Новости».
«Я не исключаю, что, возможно, какая-то борьба за власть сейчас, которая может просто быть спровоцирована этой отставкой. Вплоть до военного переворота. Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие — это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им», — прокомментировал происходящее Гагин.

По его мнению, если Залужный всё же решит бороться за власть — победа будет на его стороне. Главкому доверяют как военные власти, так и гражданские, в то время как президента Владимира Зеленского уже давно считают просто западной марионеткой.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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#валерий залужный
#увольнение
#днр
#украина
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МО: ПВО сбила три реактивных снаряда «Ураган» над Белгородской областью
29 января 2024, 21:21

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО сбила три реактивных снаряда «Ураган» в небе над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением реактивной системы залпового огня «Ураган»», — сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Отмечается, что атака была пресечена с помощью дежурных средств противовоздушной обороны. ПВО успешно сбили три реактивных снаряда Вооружённых сил Украины.

Напомним, ранее в сети появилось фото, на котором украинский FPV-дрон застрял в лобовом стекле КамАЗа. Устройство пробило стекло, однако, к счастью, не сдетонировало.

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#минобороны рф
#белгород
#пво
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В Минобороны Украины опровергли отставку главкома ВСУ Залужного
29 января 2024, 20:57

Фото: iStock/sandsun

В Министерстве обороны Украины опровергли отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда», — такое сообщение появилось в Telegram-канале Украины.

Напомним, ранее новости о том, что президент Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного появились сперва в неофициальных источниках, а затем эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он заявил, что Залужного уже оповестили о его отставке, но ​официальный ​указ подписан ещё не был. Он также рассказал, что главкому предлагали должность посла одной из европейских стран.

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#украина
#увольнение
#всу
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Зеленского сняли с должности главкома ВСУ
Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ
29 января 2024, 20:19

Фото: iStock/undefined undefined

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза в своём Telegram-канале.
«Мои источники из офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома», — написал на своей странице Береза.

При этом, никаких официальных подтверждений этой информации пока что не поступало.

При этом, ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что против главы Украины Владимира Зеленского назревает бунт. По его информации, многие депутаты уже перешли на сторону главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

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#владимир зеленский
#всу
#увольнение
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Украинские власти эвакуируют детей с подконтрольной части ДНР
29 января 2024, 19:19

Фото: iStock/Animaflora

Украинские власти начали принудительную эвакуацию детей с подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции Украины в своём Telegram-канале.
«Будет проведена принудительная эвакуация детей (из подконтрольной ВСУ части ДНР). Речь идет о 9 населенных пунктах. Запланировано эвакуировать 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих (членов семей)», — говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что эвакуированных детей будут отправлять в Житомирскую или Закарпатскую области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины, который произошёл 29 января, погибли три человека, ещё трое получили ранения.

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#днр
#эвакуация
#дети
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В зоне СВО ликвидирован футболист киевского «Динамо» Сергей Рожок
29 января 2024, 18:50

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Российские военные ликвидировали украинского футболиста Сергея Рожка в зоне спецоперации. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Согласно сообщению, он принимал участие в боевых действиях в рядах ВСУ и был убил 23 января. Уточняется, что футболист попал под минометный российский обстрел недалеко от села Диброва Северодонецкого района в ЛНР. При этом ранее его видели в районе Артемовска.

По информации Telegram-канала «Шепот фронта» военного эксперта Руслана Татаринова, Рожок с позывным «Футбол» был уничтожен в ходе противостояния с башкирским добровольческим подразделением.

Спортсмен был воспитанником киевского «Динамо», он также играл за «Славутич», киевский «ЦСКА», «Харьков», «Оболонь», «Минск» и другие украинские ФК. Ему было 37 лет.

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