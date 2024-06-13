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Пострадавший в Горловке оператор НТВ Валерий Кожин скончался в больнице

13 июня 2024, 19:39
Фото: iStock/inga

Фото: iStock/inga

В больнице скончался оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при атаке ВСУ в Горловке. Об этом сообщает телеканал.
«Умер наш оператор Валерий Кожин, раненый сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались не совместимы с жизнью», — говорится в Telegram-канале НТВ.

Ранее стало известно, что тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в Горловке ДНР. Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Иван Приходько. Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. После телеканал НТВ уточнил, что пострадали двое его сотрудников. Это корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Оба они находились в реанимации. Их оперировали. Третьим пострадавшим стал офицер сопровождения.



За жизнь двух других пострадавших врачи продолжают бороться.

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#днр
«Спасаются»: чего боятся сотрудники СБУ и бегут с Украины
Меркурис считает бегство сотрудников СБУ с Украины зловещим признаком коллапса
13 июня 2024, 19:15

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

На бегство сотрудников украинских спецслужб за границу можно смотреть как на одну из черт краха государства. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что число сбежавших из страны растет. Часть из них ушла к венграм.
«Среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ, что является зловещим знаком для Украины. Все они спасаются от мобилизации», – сказал Меркурис.

По его мнению, киевский режим движется к точке неизбежности государственного коллапса. До этого украинская Госпогранслужба сообщала о гибели как минимум 45 уклонистов при попытке покинуть Украину по рекам и горам на границе.

Украинцы спасаются от жесткой мобилизации, людей хватают прямо на улице. Некоторое время назад на юге Одесской области женщины конфликтовали с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). По словам местных жителей, от сотрудников ТЦК «воняет перегаром».

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На Украине задержали за взятку военкома, участвовавшего в жесткой мобилизации
13 июня 2024, 18:18

Фото: iStock/Yingko

На Украине задержали за получение взятки сотрудника одесского Территориального центра комплектования, причастного к скандалам из-за жесткой мобилизации. Об этом сообщает в Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Согласно информации источника, за 4 тысячи долларов военком обещал не вручать повестку. Также он выдавал пустой бланк повестки с печатью для самостоятельного заполнения и проставления нужной даты для явки в военкомат.

В правоохранительных органах пояснили, что эта повестка должна была исключить возможность вручения реальной, а также отсрочить призыв на службу. Виновного задержали после получения взятки. Ему грозит ​до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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Названо число находящихся в высокой боевой готовности солдат НАТО
В НАТО заявили о более 300 тыс находящихся в высокой боевой готовности солдат
13 июня 2024, 17:36

Фото: iStock/zabelin

Свыше 300 тысяч военнослужащих из стран НАТО находятся в высокой боевой готовности.
Об этом заявил представитель альянса на правах анонимности, сообщает Barrons's.

По данным портала, предложения союзников значительно превышают установленные альянсом 300 тысяч боевиков. Они находятся в высокой степени готовности.

При этом по словам представителя, у НАТО есть сложности в наступательных возможностях. Альянсу не хватает ключевых вооружений, например, ПВО и ракет большей дальности.

В марте генерал польской армии Кароль Дымановский сообщил, что НАТО может перебросить порядка 300 тысяч военных в Польшу, если возникнет угроза со стороны России.

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#россия
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#спецоперация
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В Германии объяснили, как Зеленский хочет победить в конфликте с Россией
Вагенкнехт: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт, чтобы победить РФ
13 июня 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается прямо вовлечь блок НАТО в конфликт, ради победы Украины в конфликте с РФ. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире программы Maischberger на канале Das Erste.
«Она (Украина. — Прим. ред.) находится в обороне, поэтому <…> Зеленский пытается втянуть НАТО, чтобы выиграть в этом конфликте», – сказала Вагенкнехт.

Она добавила, что несмотря на поставляемые Западом вооружения, украинские военные проигрывают, из-за чего теперь переговорная позиция Киева хуже, нежели ранее. Вагенкнехт призвала остановить боевые действия и начать мирные переговоры.

Москва всегда подчеркивала, что не несет угрозы странам НАТО, однако действия альянса, которые потенциально опасны для интересов Москвы, без внимания оставлены не будут.

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#новости
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Раненый боец ВС РФ в одиночку штурмовал опорник ВСУ на Купянском направлении
Раненый российский боец один штурмовал опорник ВСУ на Купянском направлении
13 июня 2024, 16:26

Фото: iStock/zabelin

Раненый российский боец один штурмовал опорник Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
Об этом сообщает RT. Кадры боя показал военкор агентства Александр Симонов («Позывной Брюс»).


Сообщается, что один из вражеских FPV-дронов повредил военному ногу. Параллельно противник пытался нагнать его ещё двумя «птичками». Однако они обе были уничтожены.

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#вс рф
#всу
#спецоперация
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Средний возраст штурмовиков ВСУ в Харьковской области превысил 45 лет
13 июня 2024, 16:25

Фото: iStock/YakubovAlim

В Харьковской области в составе штурмовых бригад ВСУ в боевых действиях принимают участие военные, чей средний возраст превышает 45 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Раньше мы называли "бригадой дедов" 32-ю ОМБР. Большая часть бригады была пенсионного возраста. Сейчас это название можно давать большинству бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, 92-ю отдельную штурмовую и 32-ю мотострелковую бригады ВСУ, которые находятся в Харьковской области, после разгрома и больших потерь были пополнены мобилизованными предпенсионного возраста.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что место дислокации ВСУ было поражено в Белозерском районе подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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#всу
#россия
#вс рф
#сво
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Экс-разведчик Риттер: Россия устроила под Харьковом ловушку для ВСУ
13 июня 2024, 16:20

Фото: iStock/ffikretow

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска попали в ловушку в Харьковской области и теперь теряют резервы и вооружения. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Бывший разведчик напомнил, что подобное уже происходило в Артемовске и в Авдеевке. По его мнению, наиболее боеспособные группировки украинской армии принимали бой в этих городах и терпели серьезное поражение.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на краматорском направлении.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#спецоперация
#украина
#вс рф
#харьковская область
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Глава округа Пушкинский передал квадрокоптер для бойцов в зоне СВО
13 июня 2024, 16:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Глава округа Пушкинский Макси Красноцветов передал волонтерам квадрокоптер для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с активистами «Единой России» пообщался с руководителем группы «Ивантеевка. Неравнодушные Z» Ольгой Астраханцевой и её коллегами.

«Передали волонтёрам квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic, который совсем скоро будет выполнять задачи в одном из боевых подразделений. Уже завтра очередная партия гуманитарной помощи, весом около пятнадцати тонн, отправится в зону СВО. Это генераторы, автозапчасти, маскировочные сети, медикаменты, рабочие инструменты и многое другое», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.

Также волонтеры планируют передать нашим бойцам большую партию РЭБов.

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Военэксперт Артамонов раскрыл, откуда у Украины химоружие
Военэксперт Артамонов обвинил США в поставке Украине химоружия
13 июня 2024, 15:43

Фото: iStock/nevarpp

Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов заявил, что химическое оружие, которое ВСУ использует уже давно, поставлено Украине именно США.
«У США есть самый широкий спектр химического оружия. Есть не только смертельные вещества, но и нелетальные, вызывающие слепоту, ожоги пищевода и т. д. Они не чувствуют себя скованными никакими международными соглашениями. И именно с подачи американцев нацисты применяли это и по Донецку, и по Богдановке, и по ряду других сёл и городов», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Артамонов.

До этого военный корреспондент Юлия Мартовалиева продемонстрировала работу отряда спецназа «Рысь» на Артёмовском направлении. Как передаёт RT, командир расчёта боевой машины с позывным Прохор отметил, что ВСУ здесь периодически пытаются сопротивляться, однако это абсолютно бесполезно.

Ранее сообщалось, что российский военный Евгений Мещеряков ликвидировал до 10 солдат противника в опорном пункте.

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