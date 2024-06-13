Пострадавший в Горловке оператор НТВ Валерий Кожин скончался в больнице

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В больнице скончался оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при атаке ВСУ в Горловке. Об этом сообщает телеканал.
«Умер наш оператор Валерий Кожин, раненый сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались не совместимы с жизнью», — говорится в Telegram-канале НТВ.
Ранее стало известно, что тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в Горловке ДНР. Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Иван Приходько. Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. После телеканал НТВ уточнил, что пострадали двое его сотрудников. Это корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Оба они находились в реанимации. Их оперировали. Третьим пострадавшим стал офицер сопровождения.
За жизнь двух других пострадавших врачи продолжают бороться.
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