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«Потерял авторитет»: Депутат Рады предположил, почему ВСУ сбили Ил-76

Олейник: Ил-76 могли сбить, потому что Зеленский потерял авторитет у силовиков
29 января 2024, 16:37
Фото: iStock/Alexey Kartsev

Фото: iStock/Alexey Kartsev

Военный самолёт Ил-76 могли сбить из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский потерял авторитет среди силовиков, с таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью для «РИА Новости».

«Зеленский ждал этот обмен. На следующий день, в день своего рождения, он должен был встретиться с обменянными военными - для поднятия собственного рейтинга. И все знали логистику этого самолета, так как ранее он был задействован при обменах», — сообщил агентству Олейник.

По его словам, тот факт, что Вооружённые силы Украины сбили самолёт с собственными пленными, может быть связан либо с бардаком, который творится в военном руководстве страны, либо с тем, что президент Зеленский окончательно потерял вес в глазах украинских силовиков.

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Foreign Affairs: ВСУ не используют Leopard из-за проблем с обслуживанием
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Foreign Affairs: ВСУ не используют Leopard из-за проблем с обслуживанием
29 января 2024, 16:06

Фото: istockphoto/quantic69

У Украины возникли проблемы с использованием танков Leopard-2.
Военные не могут должным образом обслуживать эти танки, пишет журнал Foreign Affairs.

«Из менее чем 100 Leopard-2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 оказались подбиты, другие не могут использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием», - пишет издание.
По данным журналистов, как и у всех танков, эффективность Leopard-2 зависит от координации пехоты, артиллерии и инженерных войск, а также от наличия вспомогательной инфраструктуры.

«Украина оказалась не в состоянии предоставить это в 2023 году», - пишет издание.
Leopard-2, имея слабую поддержку, добились немного в ходе летнего наступления, сообщает Foreign Affairs. При этом ход украинского «контрнаступа» предлагает мало свидетельств того, что ещё более эффективные и мощные танки могли бы оказать на него решающее влияние.

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В Ярославле обезвредили боевую часть дрона, атаковавшего НПЗ
29 января 2024, 16:00

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Ярославле спецслужбы обезвредили взрывное устройство, которое переносил украинский беспилотник, пытавшийся атаковать нефтеперерабатывающий завод в городе. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.
«Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», - написал Евраев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована. Само же предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, 29 января беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга. Всего ВСУ запустили четыре дрона-камикадзе по предприятию, однако долететь смог только один.

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В Харьковской области объяснили важность освобождения Табаевки
Ганчев: освобождение Табаевки - шаг к освобождению всей Харьковской области
29 января 2024, 14:19

Фото: iStock/rarrarorro

Освобождение села Табаевка в Харьковской области приведет к установлению контроля ВС РФ над всем регионом. Так считает глава администрации Виталий Ганчев.
«Это еще один шаг на пути к освобождению всего региона. Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска. Очень нелегкая задача стоит перед нашими солдатами, враг довольно сильно укрепился», - цитирует РИА Новости Ганчева.

Он подчеркнул, что все верят в российских военных и победу России в конфликте.

Напомним, в январе харьковская администрация сообщала, что под контролем российских сил находится 35 населенных пунктов региона.

Напомним, 29 января в Минобороны России заявили, что армия России установила контроль над селом Табаевка в Харьковской области, освободив населенный пункт от ВСУ.

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ВСУ запустили четыре беспилотника по НПЗ в Ярославле, однако долетел только один
ВСУ запустили четыре беспилотника по НПЗ в Ярославле
29 января 2024, 14:03

Фото: iStock/aapsky

ВСУ запустили четыре дрона-камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, однако долететь смог только один. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Предварительно, ВСУ запустили сразу четыре беспилотника с территории Черниговской области Украины. До НПЗ оттуда примерно 900 км. В связи с обнаружением дронов в Смоленской области был объявлен план «Ковёр». В тоге три украинских БПЛА рухнули в лесах, так и недолетев до места назначения. Еще один был подавлен силами РЭБ и посажен рядом с одной из установок около 6:30 утра на территории завода «Славнефть-ЯНОС». Сейчас там работают сапёры.

Согласно сообщению, в результате атаки беспилотников никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений на земле.

Напомним, 29 января беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга.

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#завод
#бпла
#аппарат
#план
#всу
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Российские военные освободили от ВСУ очередное село в Харьковской области
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Табаевку в Харьковской области
29 января 2024, 13:29

Фото: iStock/zim286

Армия России установила контроль над селом Табаевка в Харьковской области, освободив населенный пункт от ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», - говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные отразили три вражеские атаки штурмовых групп 30-й и 32-й мехбригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области. Противник понес потери в количестве 30 человек. Также российские силы ликвидировали две вражеские боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

Ранее стало известно, что парламент Крыма планирует признать нахождение полуострова в составе Украины незаконным и юридически ничтожным. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ведомства Владимир Константинов.

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Зеленский признал случаи насильственной мобилизации в стране
29 января 2024, 12:29

Фото: сайт Кремля

На Украине случалась мобилизация мужчин с применением насилия. Чтобы избежать аналогичных инцидентов требуется цифровизировать процесс.
Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD.

«Были такие случаи. Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые сами не приходили в военкоматы», - так Зеленский ответил на вопрос ведущей о видео, которые распространяются в Сети, на которых людей хватают на улицах, в транспорте, чтобы мобилизовать.
По словам Зеленского, сотрудники военкоматов не обязаны заниматься этим. Зеленский обратился к военным и депутатам с запросом внести в новый законопроект о мобилизации поправки, «чтобы не было шансов ходить по улицам».

Также президент Украины отметил, что мужчины, которые сбежали в другие страны, должны вернуться на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинской армии составляет 880 тысяч человек. Его словам передает ARD.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу», - сказал украинский лидер.
При этом украинские власти не знают точно, сколько украинцев уехало за границу. Называется приблизительная цифра - порядка 6,5-7,5 млн человек.

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#новости
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ВС РФ разбомбили производство ракет на Украине
Кривонос: 29 декабря ВС РФ разбомбили производство ракет на Украине
29 января 2024, 12:26

Фото: iStock/Alexyz3d

Армия России уничтожила производство ракет на Украине ракетным ударом 29 декабря. Такое заявление сделал украинский генерал Сергей Кривонос.
По его словам, до 29 декабря у Украины было оружие и была возможность его производить.

«Я кстати вчера общался с представителями КБ "Луч" и ничего официально со стороны СБУ по факту утечки информации по слитию всех соучастников производства ракетных сил Украины, по которым 29 декабря прилетело, никаких уголовных производств нет», - заявил Кривонос.

По его мнению, атаковать предприятие российской стороне помог один из сотрудников.

КБ «Луч» производил ракеты «Нептун» и «Ольха».

Накануне глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин разместил в Telegram-канале фото с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе. По его словам, удар был нанесен с помощью двух баллистических ракет.


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Стало известно, что украинских силовиков готовили воевать против России с 1991 года
Рогов: украинских силовиков с 1991 года спрашивали о готовности воевать с РФ
29 января 2024, 11:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Еще с 1991 года людей, которые приходили устраиваться на работу в силовые структуры Украины спрашивали об их готовности воевать против России. Об этом рассказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
«Бывшая Украинская ССР с подачи западных в кавычках ее друзей была обречена на конфликт с Россией. С 1991 года англосаксы начали готовить почву для развязывания конфликта, приведя к власти на Украине украинских националистов и делая все, чтобы оторвать от России южнорусские земли. То, что конфликт будет, было предопределено еще тогда», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что еще с 1991 года людям, которые устраивались на работу в силовые структуры Украины задавали вопрос, готовы ли они воевать против России. Таким образом, по словам Рогова, все эти годы на Украине приветствовалась любая форма сепаратизма, в том числе и раскол православной церкви, и попытки принизить роль и значимость победы СССР в Великой Отечественной войне. А также восхвалялась борьба со всем русским, заключил эксперт.

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Женщина пострадала при обстреле ВСУ белгородского села Мокрая Орловка
Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Мокрая Орловка, пострадала женщина
29 января 2024, 11:10

Фото: iStock/aapsky

Украинская сторона обстреляла село Мокрая Орловка в Белгородской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая - у женщины порезы от стекла на лице и руках», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшей оказали помощь на месте. Госпитализация ей не понадобилась.

Гладков также добавил, что при обстреле повреждены два частных дома. Там выбиты окна, пострадали заборы и фасады. Также задета линия газоснабжения, однако последствия обстрела были оперативно устранены сотрудниками аварийных служб.

29 января в Ростовской области средствами РЭБ нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат, который при падении взорвался. Пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

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