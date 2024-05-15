Появились кадры работы боевого робота-камикадзе «Скорпион М» в зоне СВО

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Российские бойцы отряда «Русские ястребы» ликвидировали сразу несколько боевиков ВСУ с помощью боевого робота-камикадзе «Скорпион М». Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Уточняется, что видео снято в районе Красногоровки в ДНР. Робот-камикадзе подобрался к позициям ВСУ, после чего сдетонировал. Противник был уничтожен.
Ранее стало известно, что специалисты установили на российском боевом роботе «Маркер» противотанковый комплекс «Корнет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что массовое производство роботов «Маркер», оснащенных комплексом «Корнет», станет возможным после устранения некоторых замечаний. «Корнет» может пробить более метра сплошной брони. С таким оснащением «Маркер» сможет легко противостоять вражеской бронетехнике.
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Элина Позднякова