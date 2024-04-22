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Появились кадры с российским роботом с комплексом РЭБ на позициях ВСУ

Появилось видео с российским роботом с комплексом РЭБ в тылу ВСУ в Часовом Яре
22 апреля 2024, 13:01
Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»

В зоне специальной военной операции был обнаружен российский робот, оснащенный комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Записи с этим устройством появились в Telegram-канале «Военный обозреватель».


Видеоматериал, снятый в украинском тылу в Часовом Яре, показывает небольшую зеленую платформу на гусеницах с двумя антеннами.



Автор видео отмечает, что такие роботы могут незаметно проникать на украинские территории, скрываться и активировать систему РЭБ для подавления беспилотных аппаратов и систем противовоздушной обороны ВСУ.

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#сво
#всу
В США назвали сроки победы России в спецоперации
Politico: Россия может победить в конфликте ещё до окончания срока Байдена
22 апреля 2024, 13:28

Фото: istockphoto/Diy13

Россия может одержать победу в украинском конфликте гораздо раньше, чем многие ожидают. Это может произойти ещё до окончания президентского срока Джозефа Байдена.
Такое мнение высказал руководитель инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете* Эндрю Митч в своём материале, опубликованном изданием Politico. Он считает, что такой срок вполне реален. Такие выводы эксперт сделал на основании положения ВСУ, ситуация для которых продолжает ухудшаться практически на всех участках линии боевого соприкосновения. Таким образом, Байден ещё находясь в Овальном кабинете может увидеть крах Украины, в которую вложил столько американских денег, подытожил Митч.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад продолжает призывать Россию к переговорам, готовность к которым Кремль не раз демонстрировал, однако игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.

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#переговоры
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В России создали антидрон, который оснащен искусственным интеллектом
В России разработан антидрон «Гюрза» с искусственным интеллектом
22 апреля 2024, 13:06

Фото: iStock/vadimrysev

Специалисты научно-производственного предприятия «Герань» разработали переносной антидрон «Гюрза», который оснащен искусственным интеллектом. Об этом рассказал ТАСС главный конструктор Олег Жуков.
Отмечается, что в системе дрона установлены интеллектуальные алгоритмы, которые позволяют ему принимать самостоятельные решения о блокировке радиочастот соперника. «Гюрза» уже применяется на территории СВО.

Жуков пояснил, что внедрение ИИ в радиоэлектронные системы оправдывает себя, так как показывает высокую эффективность. Как только «Гюрза» находит вражеские дроны, он моментально подавляет их радиосвязь, а посторонние помехи игнорирует. По окончании работы с сигналами противников радиоэлектронная система «Гюрзы» автоматически прекращает действие.

Ранее солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. По его словам, в зоне СВО есть позиция, куда направляются бойцы ВСУ в составе небольших групп. Иногда оттуда возвращается всего один человек, о судьбе других, как правило неизвестно. Они либо пропадают без вести, либо погибают. Когда пришла очередь идти на эту позицию Федорчуку, он отправился туда в составе группы из трех военных, два из которых были ликвидированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#дроны
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Глава ГУР Украины назвал «реальным успехом» ВС РФ взятие Авдеевки
Глава ГУР Украины Буданов признал успех ВС РФ в Авдеевке
22 апреля 2024, 12:44

Захват города Авдеевка в ДНР стал реальным успехом российской армией, заявил оуководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов* в интервью изданию «ВВС-Украина».
Он отметил, что это был значимый шаг для российских вооруженных сил, так как Авдеевка ранее являлась одним из ключевых опорных пунктов украинских вооруженных сил.

Генерал армии РФ Сергей Шойгу 17 февраля сообщил президенту Владимиру Путину о полном контроле российских сил над городом под Донецком. Министерство обороны отметило, что захваченный город представлял собой значительный оборонительный узел украинских вооруженных сил.

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#сергей шойгу
#город
#рф
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На Украине стала известна стоимость незаконного выезда мужчин из страны
Погранслужба Украины: уклонисты платят за незаконный выезд до 10 тысяч долларов
22 апреля 2024, 12:44

Фото: iStock/JARAMA

Мужчины призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госпогранслужбы Андрея Демченко.
«Когда задерживаются нарушители, с ними проводится фильтрация, чтобы установить организаторов незаконных схем выезда, установить, каким способом организаторы пытались их переправить через границу, выяснить другие детали», — заявил он.

По словам Демченко, часто происходят случаи на границе, когда организаторы привлекают несовершеннолетних в качестве проводников. Связано это с тем, что для них не предусмотрена уголовная ответственность за подобные действия.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Ранее эксперт по международным отношениям общероссийского движения «Сильная Россия», член Совета по правам человека, напрямую подчиняющийся президенту России, Александр Ионов заявил, что Украина готовит контрнаступление. По его словам, она готовится к контратаке с помощью нового оружия, которое европейские страны пытаются предоставить Киеву в рамках новых мер поддержки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#контрнаступление
#сво
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В Киеве школьники избили сверстника до разрыва яичек за русские мультики
22 апреля 2024, 12:26

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Один из учеников киевской школы напал на сверстника, 13-летнего мальчика, из-за того, что он якобы смотрел мультфильмы на русском языке.
Об инциденте в социальных сетях рассказала мать пострадавшего подростка.

ЧП случилось в школе № 81 в Киеве. По словам женщины, мальчика сильно избили. Удары наносили в том числе в область паха.

«У него была гематома, водянка яичка и разрыв оболочки внутри яичка», — поделилась мать, добавив, что также ребенок испытывает проблемы с ногой из-за сильной опухоли.
По словам матери, ребенок скрывал случившееся и не рассказывал о полученной травме в течение десяти дней, так как был запуган помощником учителя. Однако мать заметила что что-то с ее сыном не то и обратилась к докторам. В итоге мальчика прооперировали.

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Умаев: на запорожском направлении создана сплошная линия противотанковых рвов
22 апреля 2024, 11:53

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В ходе подготовки к украинскому контрнаступлению российские военные в зоне СВО создали сплошную линию противотанковых рвов, которую противник не сумел преодолеть. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующие подробности сообщил начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев. Он отметил, что система инженерных заграждений наилучшим образом работает в совокупности с другими элементами.

«На запорожском направлении была создана многоэшелонированная система противотанковой обороны, что оправдало себя в последующем», — заявил полковник.

Герой России добавил, что ВСУ смогли лишь пройти по участку фронта длиной около 6 километров и 3 — 4 километра в глубину. Также Умаев заметил, что российские военные выполняют задачи в зоне спецоперации с оглядкой на применение FPV-дронов. Появление таких дронов влияет на тактику боевых действий, в том числе и на работу инженерных подразделений.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#дрон
#сво
#всу
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Буданов* рассказал об ошибках убитого в Испании российского летчика
Буданов* связал убийство в Испании угнавшего вертолет россиянина с его ошибками
22 апреля 2024, 11:45

Во время интервью с «Би-би-си — Украина» начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* прокомментировал убийство российского летчика Максима Кузьминова в Испании, который в августе 2023 года похитил вертолет Ми-8 и улетел на Украину. Согласно его высказываниям, этот инцидент стал результатом ошибок в психологии человека.
Буданов* подчеркнул, что подобные ситуации являются классическими психологическими ошибками, которые совершают люди, когда чувствуют себя безопасно и уверенно. По его мнению, когда у людей появляются деньги и они начинают стремиться к славе, они часто теряют бдительность и осторожность.

Он также указал на типичные признаки такого поведения, включая стремление к подчинению и восхищению, а также демонстрацию богатства и успешности. Буданов* выразил мнение, что такие действия являются распространенными и не случайными.

По мнению начальника ГУР, украинским властям следовало уделять больше внимания наблюдению за личностью Кузьминова и его действиями в контексте его предыдущих действий и совершенных нарушений.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#мнение
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#telegram
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Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр
Солдата ВСУ приговорили к 5 годам лишения свободы за отказ форсировать Днепр
22 апреля 2024, 11:34

Фото: iStock/Sinenkiy

Солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Ивано-Франковской области Юрия М. приговорили к пяти годам лишения свободы за отказ форсировать реку Днепр для укрепления позиций в Крынках Херсонской области.
Как передает «Судебно-юридическая газета», Юрий, который проходил службу по мобилизации в должности стрелка-оператора в одной из бригад морской пехоты ВСУ, отказался выполнить приказ командира роты о форсировании реки и занятии позиций в Крынках.

Суд установил, что приказ не являлся преступным и должен был быть выполнен безоговорочно. Однако Юрий был признан виновным в неповиновении при условиях военного положения и осужден к пяти годам тюремного заключения.

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#солдат
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Глава разведки Украины рассказал о работе российских спецслужб
Глава ГУР Буданов*: российские спецслужбы работают на Украине над «Майданом-3»
22 апреля 2024, 11:07

Российские спецслужбы на Украине продолжают работать в рамках операции под кодовым названием «Майдан-3». Об этом 22 апреля в интервью «BBC Украина» заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*.
Он отметил, что эти спецслужбы нацелены на создание атмосферы паники, безнадежности и подстрекательства к конфликту между гражданскими и военными на Украине.

По его утверждению, российские спецслужбы активно продвигают план «Майдан-3», осознавая, что пророссийские силы в настоящее время не в состоянии функционировать открыто. Поэтому они прикрывают свою деятельность различными видами социальной агитации и созданием напряженности в обществе.

Буданов* также отметил, что из-за усиления социальной напряженности, вызванной «Майданом-3», замедлился процесс обмена пленными.

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