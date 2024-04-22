Появились кадры с российским роботом с комплексом РЭБ на позициях ВСУ

Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»
В зоне специальной военной операции был обнаружен российский робот, оснащенный комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Записи с этим устройством появились в Telegram-канале «Военный обозреватель».
Видеоматериал, снятый в украинском тылу в Часовом Яре, показывает небольшую зеленую платформу на гусеницах с двумя антеннами.
Автор видео отмечает, что такие роботы могут незаметно проникать на украинские территории, скрываться и активировать систему РЭБ для подавления беспилотных аппаратов и систем противовоздушной обороны ВСУ.
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Артем Кузьмин