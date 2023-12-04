Появились новые подробности конфликта Зеленского и Залужного

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Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает связь с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, нарушая его работу. Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на собственный источник.
«Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией», — говорится в материале.
Собеседник издания утверждает, что Зеленский создал отдельные каналы для связи с командующими различными родами войск без Залужного. Уточняется, что так Зеленский общается с Сырским и руководителем ВС ВСУ Николаем Олещуком. Это сильно дестабилизируют работу Залужного, который может узнать что-либо от своих подчинённых на ставках или же и вовсе ничего не узнает.
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Элина Позднякова