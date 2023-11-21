«Превращают в пыль»: Американский эксперт раскрыл, как Россия уничтожает НАТО

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Уничтожая технику и личный состав Вооруженных сил Украины, российские войска также ослабляют НАТО, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Российские войска превращают украинскую армию в пыль, в процессе происходит уничтожение НАТО», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
По мнению эксперта, преимущество сейчас, совершенно очевидно, на стороне России. Он также отметил, что отправка Киеву Соединенными Штатами систем противовоздушной обороны обернулась полным провалом, при этом, прислать ещё одну партию на Украину Америка уже не в состоянии.
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Евгения Парфентьева