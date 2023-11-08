При обстреле ВСУ Белгородской области разрушены пять домов

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
Украинская сторона обстреляла город Валуйки в Белгородской области. Сильно пострадали два частных дома, еще три повреждены осколками. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня под обстрел ВСУ попал город Валуйки. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены 2 частных жилых дома, также осколками посечены еще 3 дома», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что повреждения получили два автомобиля. Сейчас все оперативные службы региона работают на месте обстрела.
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