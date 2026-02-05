05 февраля 2026, 18:19

Политолог Шеслер: Рютте толкает Украину к катастрофе

Фото: iStock/artJazz

Генсек НАТО Марк Рютте толкает Украину к катастрофе, убеждая украинцев, что быть пушечным мясом в интересах Европы почетно и правильно. Такое заявление сделала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.





Ранее стало известно, что завершился визит генсека НАТО Марка Рютте на Украину, в ходе которого он заявил, что украинцам необходимо готовиться «к принятию непростых решений». Он также заверил, что альянс будет продолжать поддерживать Киев.



По словам Шеслер, Рютте пытается убедить Украину продолжать оставаться форпостом против России. Так, действия Европы приводят к эскалации конфликта, что приближает Киев к катастрофе.





«Это говорит о том, что Европа не собирается отказываться от конфликта с Россией. Рютте выдвигает условия, которые рассматриваются Россией как неприемлемые. Генсек НАТО и его соратники планируют использовать Украину и ее население как инструмент войны с Россией», — заявила Шеслер в разговоре с Общественной Службой Новостей.