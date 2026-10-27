Принимаются заявки на номинацию «Твой Герой» Премии «Время молодых»

27 октября 2026, 16:36

Фото: организаторы Всероссийской премии «Время молодых»

С 17 сентября 2026 года стартовал новый сезон Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». В рамках тематического блока «Время служить» учреждена специальная номинация «Твой Герой», оператором которой выступает ФГБУ МП МЦ «Роспатриотцентр».





Она призвана признать заслуги участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, военнослужащих и добровольцев, чьи поступки и личный пример имеют важное воспитательное значение для молодого поколения. Участие в ней могут принять граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, занимающиеся патриотическим воспитанием и наставничеством.





«Номинация “Твой Герой” — это дань уважения тем, кто проявил мужество и самоотверженность, защищая интересы нашей страны. Мы видим, что их личный пример и истории служат ориентиром для молодого поколения, помогает воспитывать патриотизм и ответственность. Уверен, что участие в Премии даст новый импульс развитию наставничества и социально значимых инициатив среди ветеранов, военнослужащих и добровольцев», — отметил и.о. руководителя Роспатриотцентра Росмолодёжи Дмитрий Степыко.