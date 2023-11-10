Пушилин: ВС РФ делают все, чтобы постановить обстрелы Донецка из Авдеевки

Фото: сайт Кремля
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия делает все, чтобы прекратить обстрела мирного населения из Авдеевки.
Он объяснил, что при неудачах на поле боя ВСУ отыгрываются на гражданском населении. Пушилин объяснил, что украинских военных необходимо отодвинуть как можно дальше, чтобы лишить их возможности обстреливать Донецк.
Он подчеркнул, что для этого российская армия делает все возможное.
Глава ДНР также отметил, что при последнем обстреле Донецка со стороны ВСУ было задействовано высокоточное оружие. При этом его применение всегда обсуждается со странами Запада и США, Таким образом, по словам Пушилина, Америка является прямым соучастником совершенного преступления.
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«К сожалению, из районов Авдеевки противник имеет возможность применять артиллерийское вооружение для обстрелов Донецка, Ясиноватой, Макеевки. Конечно же, это нужно в кратчайшие сроки прекратить», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава ДНР также отметил, что при последнем обстреле Донецка со стороны ВСУ было задействовано высокоточное оружие. При этом его применение всегда обсуждается со странами Запада и США, Таким образом, по словам Пушилина, Америка является прямым соучастником совершенного преступления.
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Элина Позднякова