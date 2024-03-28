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Путин: Если F-16 будут применяться против России, то станут законной целью

28 марта 2024, 01:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российские войска будут уничтожать на Украине самолёты F-16 точно так же, как и другую западную технику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными лётчиками и вдовами погибших Героев России-участников СВО в Торжке. По его словам, если F-16 начнут применяться против ВС РФ с аэродромов третьих стран, то они станут для российских военнослужащих законной целью.





Ранее глава российского государства назвал «бредом» заявления о том, что наша страна собирается нападать на кого-либо из членов НАТО, включая Польшу, Чехию или Прибалтику. Он считает, что все разговоры об этом не более чем способом отвлечь население Европы от тяжелой экономической ситуации.

Напомним, турецкий исследователь авиации Джем Догут заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход специальной операции. Догут подчеркнул, что ВС РФ смогут охотиться за ними.

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#самолёты
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#сво
#владимир путин
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ТАСС: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе
28 марта 2024, 01:33

Фото: iStock/Andrey_Orekhov

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что, по предварительным данным, российские войска впервые ударили по Харькову «управляемым боеприпасом крупного калибра».

Утром 22 марта в Харькове произошло около 15 взрывов, получили повреждения объекты критической инфраструктуры города. Тогда Игорь Терехов записал видеообращение к харьковчанам, где призвал сохранять спокойствие и рассказал, что город обесточен, отсутствует электричество, водо- и теплоснабжение. Глава города констатировал, что не работает электротранспорт и горячие линии всех экстренных служб: полиции, скорой, аварийной газовой службы.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#харьков
#украина
#взрывы
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Военный эксперт Онуфриенко: Хуже поляков бойцов ВСУ не подготовит никто
27 марта 2024, 20:18

Фото: iStock/Rafal Olkis

У польских военнослужащих нет достойного боевого опыта, поэтому им нечему научить ВСУ. Об этом сообщает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
В ходе военных учений в Польше за один месяц из-за несчастных случаев погибли пять военнослужащих, а также таинственно скончался бригадный генерал польской армии Адам Марчак.

Исходя из такого прецедента военный эксперт Онуфриенко сделал выводы, что польские военнослужащие не смогут обеспечить качественную подготовку резервов Вооруженных Сил Украины. Любая армия должна проходить испытания на поле боя, считает эксперт, поляки не имеют подобного опыта.

«Польской армии не хватает реального боевого опыта. Все армии должны испытать себя на поле боя. Польская армия никогда этого не делала. Участие в операциях НАТО за последние два десятилетия ни к чему не привело. Отправить десять человек в Афганистан ничего не значит», — уверен Онуфриенко.

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#польша
#всу
#украина
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ВРНС: Украина по итогам СВО должна войти в зону исключительного влияния России
27 марта 2024, 18:19

Фото: iStock/3dmitry

Территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России после завершения СВО. Об этом сообщается в документе по итогам съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Отмечается, что должна быть полностью исключена возможность существования на украинской территории русофобского, враждебного России и россиянам политического режима, который управляется из внешнего центра, также враждебного Москве.

Ранее снайпер ВСУ с позывным «Дед», чьи слова приводит украинское издание «Страна», заявил, что приостановка боевых действий на линии соприкосновения может произойти в текущем году или в начале следующего.

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#украина
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#страны
#политика
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении трёх опорных пунктов ВСУ у Работина
27 марта 2024, 17:30

Фото: iStock/3dmitry

Расчёты FPV-дронов российской группировки войск «Днепр» уничтожают противника в районе Работино. Об этом сообщает Минобороны России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в Запорожской области расчёты дронов-камикадзе уничтожили три опорных пункта ВСУ и две единицы бронированной украинской противника.

Российские операторы, несмотря на наличие у украинской армии систем радиоэлектронной борьбы, находят способы для уничтожения противника.

Ранее в этот день сообщалось, что российская армия зачистила несколько крупных украинских укрепрайонов недалеко от освобождённого села Ивановское (ранее – Красное) и Часов Яра.

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#спецоперация
#всу
#вс рф
#дрон
#работино
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Российские военные авиаударом ликвидировали высокоранговых офицеров ВСУ
InfoBRICS: ВС РФ авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
27 марта 2024, 17:15

Фото: iStock/Irina Piskova

В результате массированного удара ВС РФ по центрам принятий решений на Украине уничтожены высокоранговые офицеры ВСУ. Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS
«Считается, что в этой атаке Россия использовала гиперзвуковые ракеты. Кроме того, вполне вероятно, что в результате этой операции погибли высокоранговые офицеры, что нанесет очень серьезный удар киевским силам», — говорится в статье.

Леройс считает, что подобные операции ВС РФ переводят конфликт на новый уровень, и теперь удары по важным объектам будут наноситься всё чаще.

26 марта Минобороны РФ отчиталось о нанесении российскими военными мощного группового удара по центрам принятия решений на Украине, а также по объектам СБУ. Также в ведомстве добавили, что под российский удар попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также места дислокации украинских военных и наёмников, которые воюют на стороне ВСУ. По информации Минобороны все цели удара достигнуты, а необходимые объекты поражены.

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#сбу
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Снайпер ВСУ раскрыл дату заморозки конфликта на Украине
Снайпер ВСУ «Дед»: заморозка конфликта на Украине произойдёт в этом году
27 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Заморозка боевых действий на линии соприкосновения может произойти уже в текущем году или начале следующего. Об этом снайпер ВСУ с позывным «Дед», его словам передает украинское издание «Страна».
«Я действительно верю, что основные все события на поле боя будут решаться до конца этого года. Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет (заморозка конфликта – ред.)», — рассказал «Дед».

При этом он подчеркнул, что конфликт завершится не перемирием, а заморозкой активных действий на линии соприкосновения, как это было по линии АТО.

Снайпер ВСУ также добавил, что в связи с этим ВС РФ попытаются освободить максимум территорий Украины и уже после этого сворачивать спецоперацию.

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#вс рф
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Армия России медленно, но верно выдавливает ВСУ из Работинского выступа
Рогов: Армия России постепенно выдавливает ВСУ из Работинского выступа
27 марта 2024, 16:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные постепенно выдавливают ВСУ из Работинского выступа, который был занят противником в ходе контрнаступления в прошлом году. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наша армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино», — цитирует РИА Новости Рогова.

При этом в самом Работино российские военные улучшили позиции по переднему краю населенного пункта. Таким образом, по словам Рогова, село стало местом гибели множества украинских военных, которых киевский режим бросил на верную смерть.

22 марта Рогов также сообщал, что российские военные улучшили свои позиции в Работино и в районе Вербового на Запорожском направлении.

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ВС РФ ударили по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили места сборки и хранения дронов ВСУ
27 марта 2024, 15:09

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска поразили места сборки и хранения украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Также российские военные поразили живую силу и технику украинской армии в 136 районах. В зоне СВО российскими средствами ПВО были уничтожены 210 украинских беспилотников и сбит 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.

Ранее представитель подпольщиков сообщил, что в Херсонской области российскими военными была ликвидирована украинская гаубица. Также войска нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ.

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#беспилотник
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ВС РФ зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ в районе Артёмовска
Климаковский: ВС РФ зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ у Артёмовска
27 марта 2024, 14:18

Фото: iStock/zim286

Армия России зачистила несколько крупных укрепрайонов ВСУ рядом с освобожденным селом Ивановское (прежнее название - Красное) и Часов Яра. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В районе недавно освобожденного села Ивановское и оккупированного города Часов Яр продолжаются бои, в результате которых нашим войскам удалось зачистить несколько крупных укрепрайонов вооруженных формирований Украины», — цитирует ТАСС Климаковского.

Он также добавил, что некоторые украинские военные сбежали со своих позиций, остальные были ликвидированы российскими ударами артиллерии, ВКС и FPV-дронов.

Климаковский рассказал, что некоторые укрепрайоны ВСУ были качественно замаскированы и углублены. А вычислить их удалось при помощи средств воздушной разведки.

Кроме того, советник главы ДНР уточнил, что в числе уничтоженных украинских военных есть офицеры ВСУ.

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