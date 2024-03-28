Путин: Если F-16 будут применяться против России, то станут законной целью

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Российские войска будут уничтожать на Украине самолёты F-16 точно так же, как и другую западную технику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными лётчиками и вдовами погибших Героев России-участников СВО в Торжке. По его словам, если F-16 начнут применяться против ВС РФ с аэродромов третьих стран, то они станут для российских военнослужащих законной целью.
Ранее глава российского государства назвал «бредом» заявления о том, что наша страна собирается нападать на кого-либо из членов НАТО, включая Польшу, Чехию или Прибалтику. Он считает, что все разговоры об этом не более чем способом отвлечь население Европы от тяжелой экономической ситуации.
Напомним, турецкий исследователь авиации Джем Догут заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход специальной операции. Догут подчеркнул, что ВС РФ смогут охотиться за ними.
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Артем Путинцев