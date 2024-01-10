Путин назвал задержки выплат за СВО бюрократическим сбоем

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Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с конкретными жалобами на задержку выплат за участие в специальной военной операции. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с представителями общественности Чукотки.
Глава государства назвал данные ситуации бюрократическим сбоем. Путин также отметил, что нужно разобраться в причине и понять, где именно сбои происходят.
Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что российские военные не вовремя получают полагающиеся им выплаты из-за бюрократии. Он рассказал, что на согласование информации для начисления выплат уходят месяцы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что российские военные не вовремя получают полагающиеся им выплаты из-за бюрократии. Он рассказал, что на согласование информации для начисления выплат уходят месяцы.
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Екатерина Коршунова