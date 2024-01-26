Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны проанализировать, как компания «Согаз» осуществляет выплаты членам семей погибших участников специальной военной операции. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что исполнить соответствующее поручение необходимо до 1 апреля текущего года. Ответственным назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.
К назначенному сроку российский лидер также поручил властям регионов при назначении региональных выплат «учитывать членов семей погибших, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте РФ». Примечательно, что данные темы обсуждались во время встречи главы государства с семьями погибших.
Ранее сообщалось, что родные погибших бойцов специальной военной операции получат выплату не позднее, чем через год после их смерти, данные следуют из текста поправки к законопроекту, представленному в Государственной Думе.
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К назначенному сроку российский лидер также поручил властям регионов при назначении региональных выплат «учитывать членов семей погибших, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте РФ». Примечательно, что данные темы обсуждались во время встречи главы государства с семьями погибших.
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Екатерина Коршунова