Раскрыта причина разрушения ВСУ Каховской ГЭС

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил причину попыток Вооруженных сил Украины разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). В интервью РИА Новости он отметил, что военным поставили задачу уничтожить объект как часть стратегического плана.
«После разрушения плотины последовало опустошение машинного зала гидроэлектростанции и всех технических сооружений, обслуживавших плотину и водохранилище», — подытожил он.Читайте также:
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Артем Кузьмин