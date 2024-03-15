RND: на Украине погиб 37-летний боец иностранного легиона ВСУ с гражданством ФРГ

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На Украине погиб 37-летний боец иностранного легиона Вооруженных сил Украины с гражданством Германии, передает портал RND.
Согласно информации источника, 37-летний гражданин ФРГ Штефан воевал в составе украинских войск с весны 2022 года. До этого Штефан служил 5 лет в бундсвере и трижды принимал участие в командировках в Афганистан.
Отмечается, что 14 марта немецкий солдат попал под удар российской артиллерии. По данным портала, Штефан находился в блиндаже в тот момент, когда в него попал снаряд.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия ликвидировала отряд иностранных наёмников ВСУ, которые отступали из Артёмовска ДНР. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военкор Андрей Руденко.
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Отмечается, что 14 марта немецкий солдат попал под удар российской артиллерии. По данным портала, Штефан находился в блиндаже в тот момент, когда в него попал снаряд.
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Екатерина Коршунова